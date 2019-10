Reparatur in Radevormwald : Gefährliches Geländer in der Realschule ist repariert

Radevormwald Im September war ein Schüler leicht verletzt worden, als das Geländer nachgab. Inzwischen hat die Stadt sämtliche Treppengeländer in den Schulgebäuden überprüfen lassen.

() Die Treppe im Gebäude der Städtischen Realschule, die sich vor einigen Wochen als nicht sicher entpuppt hatte, ist komplett repariert worden. Am 17. September war es zu einem Schaden an dem Geländer im Treppenhaus zwischen Unter- und Kellergeschoss gekommen, ein Schüler wurde leicht verletzt. Vorsichtshalber wurde der Schulbetrieb für einen Tag ausgesetzt. Das Treppenhaus wurde zunächst gesperrt, dann das Geländer als Holzkonstruktion wieder hergestellt, so dass der Flur zumindest als Rettungsweg genutzt werden konnte. Inzwischen hat das Geländer wieder seine gewohnte Verkleidung, so dass auch kein Risiko mehr besteht, dass Schüler mit den Beinen in die Zwischenräume rutschen können.