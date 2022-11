Radevormwald gedenkt der Opfer der Weltkriege : Beten und sich gegen das Böse aufbäumen

Die Ansprache bei der Gedenkfeier in der GGS Wupper hielt der stellvertretende Bürgermeister Gerd Uellenberg. Der Posaunenchor Remlingrade unter Leitung von Ulrike Donner hatte die Feier musikalisch eröffnet. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag stieß auf wenig Resonanz. Der stellvertretende Bürgermeister Gerd Uellenberg appellierte, sich für den Frieden einzusetzen. Pfarrer Dieter Jeschke forderte alle dazu auf, hartnäckig zu bleiben.

Von Cristina Segovia Buendía

Zum Volkstrauertag am Sonntag lud die Stadt Radevormwald wie jedes Jahr zu einer offiziellen Gedenkveranstaltung ein, dieses Mal in die Aula der Grundschule Wupper. Die 30 Bürger, hauptsächlich Feuerwehrleute, Mitglieder des Schützenvereins sowie des Stadtrates, die an dem Akt teilnahmen, wirkten im großen Foyer der Schule fast verloren. Daran ändern konnte auch nicht die Besetzung des Posaunenchores Remlingrade, die das Gedenken mit einem wertvollen musikalischen Beitrag begleiteten.

„Mit dem Volkstrauertag können viele nichts mehr anfangen“, stellte Gerd Uellenberg fest, der als stellvertretender Bürgermeister die Gedenkrede hielt. „Viele fragen sich, warum wir immer wieder daran erinnern müssen, was vor vielen Jahren passiert ist. In diesem Jahr können wir deutlich spüren, welche Bedeutung dieser Tag hat. Wir müssen erinnern, als Mahnmal.“

Info Opfer von Gewalt und Krieg auf der Welt Volksbund Der Volkstrauertag soll an die Opfer von Gewalt und Krieg aller Nationen erinnern. Erstmals vorgeschlagen wurde der Volkstrauertag bereits 1919 vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Der erste offizielle Volkstrauertag wurde am 1. März 1925 begangen. Seit Anfang der 1950er Jahre wird in ganz Deutschland der Volkstrauertag begangen, der an alle Opfer von Gewalt und Krieg auf der ganzen Welt erinnern soll.

Der Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar die längste Friedensphase auf dem europäischen Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg beendete, mache deutlich, warum ein solcher Tag nicht obsolet werden darf. Auch jüngere Generationen immer wieder mit der Geschichte zu konfrontieren, von Erlebnissen, Leid und Elend zu berichten, damit sich solche Situationen nie mehr wiederholen, sei in einer aufgewühlten Welt wichtiger denn je.

Die Frage, wie ein solches Thema auch jungen Generationen nähergebracht werden könne, die in unseren Breitengraden nichts anderes als Frieden und Überfluss kennengelernt haben, stellte sich Uellenberg in seiner Rede. Seine Antwort: Indem Familiengeschichten wie seine weitergetragen werden. Sein Vater etwa wurde als 16-Jähriger von der Wehrmacht eingezogen, erlebte, wie Kameraden vor seinen Augen ums Leben kamen. Für seine Familie, stellte Uellenberg fest, sei am Ende alles gut ausgegangen. Doch so viele andere hätten mit dem Leben die Machtambitionen einiger weniger bezahlt. „Wir sehen auch heute, dass wir nicht für den Frieden garantieren können, wenn wir uns nicht dafür einsetzen.“

Mit Besorgnis verfolge er die Ereignisse im Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen, die dieser für so viele Familien habe, auch fernab Europas. Wenn Schiffe voller Getreide aus der Ukraine nicht nach Afrika gebracht werden, weil sie von den Russen festgesetzt werden und deswegen so viele Menschen in Afrika hungern müssen. Auch deswegen sei es in der heutigen Zeit wichtig, Gedenken und Mahnung hochzuhalten, auch unter den Menschen in Radevormwald. „Für Extremisten“, sagte Uellenberg, „darf in dieser Stadt kein Platz sein.“

Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde, begegnete dem staatlichen Gedenktag mit dem Gleichnis der bittenden Witwe aus dem Lukas-Evangelium. Eine Frau, die nie müde wurde, bei einem ungerechten Richter um ihr Recht zu bitten, bis dieser ihr, genervt von der Hartnäckigkeit der alten Frau, das Recht zusprach. Was das Gleichnis uns lehre? „Beständig beten und nicht aufgeben. Werdet nicht müde“, sagte der Pfarrer. Auch er werde manchmal müde, gab Jeschke zu, wenn er die Bilder des Krieges in der Ukraine sehe. Vielen Menschen schwinde der Glaube an Gott, die Hoffnung oder – im Falle des Volkstrauertags – auch schlichtweg das Interesse. Doch hartnäckig zu bleiben, für das Gute einzustehen, zu beten und sich gegen das Böse aufbäumen, dürfe nicht einschlafen. Gott nämlich, stellte Jeschke klar, „lässt sich ansprechen, hört das Leid seiner Geschöpfe und leidet mit.“