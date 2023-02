Ort der Erinnerung Gedenkstein erinnert an das Zugunglück von Radevormwald

Weil am Gedenkort an der viel befahrenen L 414 aber aus Sicherheitsgründen kein Platz für mehr Teilnehmer an der Gedenkfeier ist, geht es im Wülfingmuseum weiter. Dort betont der Bürgermeister, dass der Gedenkstein allen Opfern, Hinterbliebenen, Überlebenden und denen, die bis heute besonders unter dem Unglück gelitten haben und leiden, gewidmet sei. Der Gedenkstein biete allen die Gelegenheit, innezuhalten. Er erinnert an den „Schleier des Entsetzens“, der sich nach dem Unglück über die Stadt gelegt habe. „Kaum einer sprach, viele konnten das Unglück nicht verarbeiten, jahrelang wurde geschwiegen“, sagt Mans. Als er 2015 Bürgermeister wurde, habe er erkannt, wie groß der Schmerz ist. Deshalb sei es so wichtig, den Gedenkstein in die Mitte der Gesellschaft zu rücken als festen Platz der Erinnerung. Stein und Namenstafel stünden für die Solidarität mit den Opfern und den Familien. Radevormwald wolle eine lebensbejahende und optimistische Grundhaltung vermitteln.