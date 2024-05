Gedenken in Radevormwald Eisenbahnunglück – Bürgermeister legt Kränze nieder

Die Stadt Radevormwald denkt heute an die Opfer des Zugunglücks, das sich am 27. Mai 1971 in Radevormwald ereignet hat. An dem Denkmal auf dem Kommunalfriedhof und an der neuen Gedenkstätte oberhalb der Unglücksstelle hat Bürgermeister Johannes Mans anlässlich des Jahrestags Kränze niedergelegt. „In Gedanken ist die gesamte Stadtverwaltung bei den Opfern des Unglücks und bei all ihren Angehörigen und Freunden“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt.