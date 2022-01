Kirchengemeinden in Radevormwald : Gebetswoche der Evangelischen Allianz

Kirchengemeinden in Radevormwald

Radevormwald Die Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Radevormwald findet von Montag, 10. bis einschließlich Sonntag, 16. Januar statt. Der Sabbat und seine Aspekte ist das Thema bei den Andachten der kommenden Woche.

(s-g) Zur jährlichen Allianz-Gebetswoche treffen sich Christinnen und Christen aus verschiedenen evangelischen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften. Zu dieser Allianz gehören in Radevormwald die Lutherische Kirchengemeinde, die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, die reformierte Kirchengemeinde, der CVJM-Ortsverein sowie die Freien evangelischen Gemeinden Dahlerau und Grafweg.

Die Veranstaltungen im Einzelnen: Am Montag, 10. Januar, leitet um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Wupper , Siedlungsweg 24, Volker Nieland den Abend „Der Sabbat und die Ruhe“.

Am Dienstag, 11. Januar, wird unter der Leitung der lutherischen Pfarrerin Manuela Melzer um 19.30 Uhr im Gemeindhaus der Freien Evangelischen Gemeinde Grafwegdas Thema „Der Sabbat und die Barmherzigkeit“ sein.

Pfarrer Albrecht Keller (Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau) leitet am Mittwoch, 12. Januar, um 19.30 Uhr den Abend zum Thema „Der Sabbat und die Erinnerung“ im Paul-Gerhardt-Haus, Elberfelder Straße 165.

Wegen der Umstände und erforderlichen Vorkehrungen im Blick auf die noch andauernde Pandemie finden im Rahmen der Allianz-Gebetswoche 2022 am Donnerstag (Nachmittagstreffen) und Freitag (Lobpreisabend) auch diesmal keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Die übrigen Planungen für die Allianz-Gebetswoche 2022 stehen ebenfalls noch unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie.

Der Abschluss der Gebetswoche ist für Sonntag, 16. Januar, um 10 Uhr in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße angesetzt. Pfarrer Philipp Müller und Pastor Peter Bernshausen (Freie evangelische Gemeinde Dahlerau) leiten an diesem Tag den Gottesdienst zum Thema, der „Der Sabbat und die Hoffnung“. Die Predigt wird Pastor i.R. Otto Imhof halten, langjähriger Direktor des Diakonischen Werkes Bethanien.