Restaurants in Radevormwald Was der Gastronomie zu schaffen macht

Die Nachrichten, die das Statistische Bundesamt kürzlich veröffentlich hat, haben Potenzial, positive Stimmung zu verbrieten. Zwar ist das Vor-Corona-Niveau in der Gastronomie in NRW noch nicht wieder erreicht, dennoch kann sich das Gastgewerbe im Januar über ein reales Umsatzplus von knapp 19 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat freuen Aber: Im Vergleich zum Januar 2019 steht die Branche noch 15 Prozent schlechter da. Doch wie ist die aktuelle Situation in Radevormwald? Sieht man positive Signale – oder gibt es vielleicht noch ganz andere Probleme, mit denen die Gastronomen zu kämpfen haben? Die Redaktion hat sich bei einigen Restaurants umgehört.