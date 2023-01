Einzelhandel in Radevormwald Ehepaar Werker schließt Geschäft

Diese Nachricht wird viele Radevormwalder betrüben: Das Ehepaar Werker will sein Geschäft „Garten Werker“ an der Kaiserstraße schließen. Bis in den Mai wollen Conny und Armin Werker ihren Laden noch weiterführen – bis zum Muttertag am 14. Mai. Um dies mitzuteilen, hatte das Paar am Dienstag zu einem Pressetermin eingeladen. „Es wäre nicht unsere Art, einfach nur ein Plakat ins Schaufenster zu hängen“, sagt Conny Werker.