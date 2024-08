Wild und Wald in Radevormwald Ganz ohne Jagd wird es nicht gehen

Die Jagd ist ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Die einen sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung einer gesunden Fauna, die anderen sehen in den Jägern herzlose Zeitgenossen, die unschuldige Tiere abschießen. Ein Punkt, der schon seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird, ist die Rolle der Jagd für den Waldbestand. Immer wieder wurde den Waidmännern und -frauen vorgeworfen, sie würden wegen der Trophäenjagd etwa den Rotwildbestand hoch halten und somit den Wald schädigen. Denn Rot- und Rehwild knabbert nun einmal gern an jungen Pflanzentrieben.