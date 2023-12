Landwirtproteste in Radevormwald Galgen weist auf die Lage der Bauern hin

Ein recht drastischer Anblick bietet sich derzeit auf Feldern an der Kölner Straße in Bergerhof. Nahe der Ortschaft Hulverscheidt sind zwei Galgen errichtet worden. Darauf wird auf den 8. Januar hingewiesen, dem Datum, an dem Landwirte erneut mit bundesweiten Protestaktionen auf ihre Lage aufmerksam machen wollen. Dabei geht es vor allem um die Sparpläne der Ampel-Regierung beim Thema Agrardiesel.