Einzelhandel in Radevormwald „Man muss sich schon etwas einfallen lassen“

Vor gerade einmal 18 Monaten stand Gabriela Jungfleisch-Kopp voller Vorfreude in ihrem frisch bezogenen Laden an der Weststraße 2. Es war das erste Mal, dass die Unternehmerin, die sich vier Jahre zuvor mit privaten Klamottenpartys selbstständig gemacht hatte, auch ein stationäres Geschäft führen würde. Gewagt hatte sie den Schritt nur, weil die Radevormwalder Wirtschaftsförderung – um den Leerstand in der Innenstadt zu minimieren – ein Sofortprogramm aufgelegt hatte, durch das Jungfleisch-Kopp lediglich 20 Prozent der Miete zahlen mussten. Der Rest wurde über das Förderprogramm und die Stadt gezahlt. Das überschaubare finanzielle Risiko überzeugte sie.