Unfall in Radevormwald : Fußgänger tödlich verunglückt – Unfallfahrer flüchtig

Ein tödlicher Unfall ist auf der L 414 im Tal der Wupper bei Radevormwald geschehen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Radevormwald In Radevormwald in der Nähe der Ortschaft Dahlhausen ist am Mittwochabend eine Person bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochabend auf der Landstraße 414 bei Radevormwald gekommen. Wie die Leitstelle der Polizei gegen 20 Uhr mitteilte, ist ein Fußgänger dabei tödlich verunglückt.

Zugleich erklärten die Beamten, ein an dem Unfall beteiligter Fahrer sei derzeit flüchtig. Die Unfallstelle liegt zwischen der Einmündung der L81 in die L414 und dem Ortseingang von Dahlhausen. Zu den näheren Umständen des Unglücks teilte die Leitstelle in Gummersbach noch keine Details mit.

Die Unglücksstelle ist derzeit gesperrt und gesichert, die Ermittlungen laufen.

(s-g)