Kultur in Radevormwald Furiose Komödie im Bürgerhaus

Die Handlung spielt im britischen Brighton in den 1960er Jahren. Eigentlich ist Francis ein begnadeter Waschbrettspieler, doch sein Engagement in einer Skiffle-Band findet mit dem kometenhaften Aufstieg der Beatles sein jähes Ende. Alles dreht sich nur noch um sie! Dabei hat er ihnen erst zum Erfolg verholfen – zumindest denkt Francis das. Statt als Musiker arbeitet er nun im britischen Gangster-Milieu und ergattert nicht nur einen, sondern gleich zwei Jobs bei unterschiedlichen zwielichtigen Gestalten. Schließlich braucht er Geld. Allerdings steht die erste Gehaltszahlung noch aus und unglücklicherweise erfordert die Arbeit für zwei Chefs, die nichts voneinander erfahren sollen, höchste Aufmerksamkeit. Beste Bedingungen also, für zahlreiche haarsträubende Situationen, die Francis nicht nur seinen Job kosten könnten...