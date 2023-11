Heiligabend in Radevormwald Fürs Weihnachtssingen sucht der Projektchor noch Sänger

Timo Deitz, der auch den „Rock On Chor“ der Musikschule leitet, bietet hierfür wieder einen bunt zusammengewürfelten Projektchor an, der am 24. Dezember um 23.15 Uhr auf dem weihnachtlich erleuchteten Marktplatz auf der Naturbühne gemeinsam mit den Bürgern singt, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Jahrzehnte lang sorgte der Rader Männerchor für den weihnachtlichen Höhepunkt in der Stadt. Nach dessen Auflösung 2017 führte schließlich ein Projektchor die langjährige Tradition fort, auf die man nicht verzichten wollte.