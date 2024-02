Flüchtlingssituation in Radevormwald FDP-Politikerin: Ukraine-Flüchtlinge werden nicht „bevorzugt“

FDP-Politikerin Anke Schröder hat dies zum Anlass genommen, in einem Schreiben an unsere Redaktion einiges klarzustellen, „damit sich das Narrativ der Ungleichbehandlung nicht weiterverbreitet“. Schröder, früher selber Leiterin des Sozialamtes in der Stadt, erläutert: „Es ist richtig, dass Ukrainer kein Verfahren durchlaufen müssen. Rechtsgrundlage ist die Massenzustromrichtlinie der EU. Sie besagt, dass ausnahmsweise keine Einzelverfahren durchgeführt werden müssen, wenn das Asylsystem den starken Zustrom von Flüchtlingen aus einem Land nicht verkraften kann und andere Personen, die bereits im Verfahren sind, dadurch benachteiligt werden.“ Die Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, erhielten einen vorübergehenden Schutz nach den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention, der aktuell bis zum 4. März 2025 verlängert worden sei, führt Schröder weiter aus. Dieser Schutz sei rechtlich nicht mit Asyl gleichzusetzen. „Asylbewerber beantragen keinen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern nach dem Grundgesetz“, erläutert die liberale Politikerin weiter. „Asylgründe sind individuell, zum Beispiel politische, religiöse Verfolgung usw. Sie müssen glaubhaft gemacht werden, ebenso wie die Herkunft aus dem Heimatland.“ Auch für Kriegsflüchtlinge gelte das Verfahren, da viele aufgrund der langen Flucht keine Papiere hätten und daher Herkunft und Kriegssituation glaubhaft nachgewiesen werden müsse. Schröders Resümee: „Es handelt sich also ganz offensichtlich um zwei unterschiedliche Ausgangslagen und keine Bevorzugung der Ukrainer. Dabei sollte man auch bedenken, dass sich auch für die Personen im bereits laufenden Verfahren alles erheblich verlängert hätte, wenn alle Ukrainer das Verfahren durchlaufen hätten, obwohl die Voraussetzungen für den Schutzstatus klar waren/sind.“