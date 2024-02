Stadtverwaltung in Radevormwald Für neue Ladepunkte gibt es Fördergeld

Das Land stellt mehr als 23 Millionen Euro zur Verfügung, um insbesondere den Aufbau von Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern zu unterstützen. Die Förderung erstreckt sich auch auf die Grundinstallation an Parkplätzen dieser Häuser mit einer Förderhöhe von bis zu 50.000 Euro. Neu ist die Ausweitung der Förderung für Lademöglichkeiten bei Arbeitgebern. Diese können nun externe Dienstleister mit dem Aufbau von Ladesäulen beauftragen. Ziel ist es, bis 2030 rund 550.000 Ladepunkte für Beschäftigte zu schaffen. Die Förderung für öffentlich zugängliche Normalladepunkte und die Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit Batterieelektro- und Brennstoffzellenantrieb in Kommunen wird ebenfalls fortgesetzt. Hier die Fördermöglichkeiten auf einen Blick: