Aktion in Radevormwald : „Einfach mal reden“ in der Krise

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“, der DRK-Ortsverband Radevormwald, der Seniorenbeirat und die Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde bieten Telefongespräche für Bürgerinnen und Bürger an.

Unter diesem Titel sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, in dieser Zeit, in der die Menschen sich weniger sehen und zugleich so viel Themen bewegen, einfach einmal mit jemanden am Telefon zu sprechen und Gedanken auszutauschen – ein konkreter Anlass ist dafür nicht notwendig. Natürlich können auch gerne Fragen gestellt und Sorgen mitgeteilt werden. Ein wichtiger Punkt: Der Anrufer beziehungsweise die Anruferin muss keinen Namen nennen und darf gerne anonym bleiben. Auf diese Weise sollen eventuelle Ängste bei den Gesprächspartnern vermieden werden.