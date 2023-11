Finanzamt Wipperfürth Für 91 Prozent der Grundstücke Grundsteuererklärung abgegeben

Die Resonanz war dann doch enorm: Für 91 Prozent der Grundstücke im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Wipperfürth wurden bereits eine Grundsteuererklärung abgegeben bzw. für etwa vier Prozent ein Schätzbescheid erlassen. „Der Service der Finanzverwaltung hat die Bürger tatkräftig unterstützt: digital, telefonisch und persönlich. Unsere Serviceangebote kommen bei den Menschen an“, sagt Eva Wochner, Dienststellenleiterin der Wipperfürther Behörde, die auch für Radevormwald und Hückeswagen zuständig ist. Das Finanzamt Wipperfürth liegt bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform damit auf der Zielgeraden. Das zeigt, dass die Finanzverwaltung und das Wipperfürther Amt gut auf die Aufgabe vorbereitet waren, die der Bund ihnen mit seiner Reform übertragen hatte. „Die Finanzämter im Land arbeiten gezielt darauf hin, dass den Kommunen 2024 die Grundlagen in Form der Grundsteuermessbeträge für die Berechnung und Festsetzung der Grundsteuer vorliegen“, teilt das Finanzamt mit. „Dem Service und der Ansprechbarkeit der Kollegen kam mit dem Beginn der Grundsteuerreform eine besondere Bedeutung zu. Wir haben damit gerechnet, dass die Eigentümer bei der Erstellung der Grundsteuererklärung einen höheren Unterstützungsbedarf haben könnten. Durch unsere Angebote auf allen Kanälen haben wir sie jederzeit bestmöglich unterstützt. Dies zeigt sich an den Nutzerzahlen Online, an unserer Hotline und bei uns vor Ort“, sagt Wochner.