Gymnasium Radevormwald : THG-Fünftklässler erleben zum ersten Mal ihre neue Schule

Radevormwald „Wir werden alles dafür tun, dass ihr Kind auf dem THG gut zum Abitur geführt wird“, versprach Schulleiter Matthias Fischbach-Städing den Eltern.

72 zukünftige Gymnasiasten lernten am Montag das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und ihre neuen Klassenlehrer kennen. Nach den Sommerferien werden die Mädchen und Jungen keine Grundschüler mehr sein, sondern auf die weiterführende Schule an der Hermannstraße gehen. Das THG gründet im neuen Schuljahr drei fünfte Klassen, die jeweils von einem Lehrerteam geleitet werden. Dieses Konzept setzt das THG seit einigen Jahren um und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. „Es kümmern sich immer zwei Lehrer um eine Klasse. Das bedeutet für die Kinder zwei Ansprechpartner zu haben. Außerdem kann die Entwicklung des Kindes in dieser Form deutlich besser begleitet werden“, sagt Schulleiter Matthias Fischbach-Städing. Er begrüßte die neuen Fünftklässler und ihre Familien in der Aula der Schule und bekam dabei Unterstützung von der Pop-Band, die aus Schülern der aktuellen Klasse fünf besteht. Das Projekt, das die Schule in Zusammenarbeit mit der Radevormwalder Musikschule anbietet, steht auch den Neulingen zur Verfügung. „Jedes Kind aus der neuen fünften Klasse kann für die Pop-Band angemeldet werden. In einer Gruppe zu musizieren fördert die Konzentrationsfähigkeit, die Kreativität und das Sozialverhalten“, sagt Bert Fastenrath, Leiter der Musikschule. Die Pop-Band probt zwei Mal in der Woche und das Angebot kostet pro Kind 25 Euro im Monat. „Wir stellen den Kindern Leihinstrumente zur Verfügung“, informierte der Musikschulleiter die Eltern.