Vereiste Straßen wurden zur Herausforderung Fünf Unfälle durch Glätte in Radevormwald

Auch im Bergischen waren mancherorts Schulen am Montagvormittag wegen der Glättegefahr geschlossen, beispielsweise in Morsbach. In Waldbröl wurde kurzfristig auf Distanzunterricht gewechselt. In Radevormwald hatte die Verwaltung das Thema ebenfalls auf dem Schirm: „Wir haben die Schulleitungen am Sonntag informiert, dass es wegen der Wetterlage am Montagmorgen im Ermessen der Eltern liegt, ob sie die Kinder zur Schule schicken oder nicht“, erklärte Britta Knorz, Mitarbeiterin des Amtes für Jugend, Schulen, Kultur und Sport.