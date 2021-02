Feuer in Haus ausgebrochen : Fünf Tote bei Brand in Radevormwald

Das Feuer ist in einem Haus an der Elberfelder Straße ausgebrochen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald In der Ortschaft Bergerhof bei Radevormwald ist am Freitagnachmittag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Mehrere Menschen sind der Polizei zufolge dabei ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Radevormwald im Bergischen Land sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei Köln am Freitag mit. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen. Nähere Einzelheiten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch über die Opfer und die Ursache des Brandes wurden zunächst keine Informationen bekannt gegeben. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Köln sagte, die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft.

Die Feuerwehr sei am Abend weitgehend abgerückt, sagte ein Fotograf vor Ort der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei sei vor Ort. Fensterscheiben seien zerborsten. Starke Spuren von Feuer seien nicht an dem Haus zu erkennen. Das Haus liege an einer Hauptverkehrsstraße am Rande von Radevormwald in Richtung Remscheid. Der Unglücksort wurde abgesperrt.

(chal/dpa)