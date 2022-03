„Kirche kunterbunt“ in Radevormwald : Frühlingserwachen für Familien

Radevormwald Das Paul-Gerhardt-Haus verwandelte sich am Samstagnachmittag in einen kleinen Erlebnispark. Im Rahmen der Veranstaltung „Kirche kunterbunt“ erkundeten Kinder und Eltern die Natur.

Interessiert schauen die Kinder zu, während Maxim (34) Aufbau und Funktion einer Bienenwabe erklärte. Immer wieder lugten sie in die kleinen Öffnungen, versuchten sich vorzustellen, wie die fleißigen Bienen hier den leckeren Honig herstellen. Unweit davon hilft Pfarrer Philipp Müller einem kleinen Mädchen dabei, frische Blumenerde in ein kleines Gefäß zu schütten. Sie wollen ihr eigenes kleines Blumenbeet erstellen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern dient auch den Bienen als Nahrungsstation, lernen die aufgeweckten Kinder ganz nebenbei.

Wie in einem kleinen Erlebnispark hüpften die kleinen Besucher des Paul-Gerhardt-Haus zwischen den verschiedenen Stationen, die die Gemeindemitglieder liebevoll für die Jüngsten aufgebaut hatten. Während die Stationen draußen in den warmen Sonnenstrahlen Praktisches über Natur und Umwelt vermittelten, konnten die Fünf- bis Zwölfjährigen im Saal über einen schönen Erlebnisparcours in die biblische Geschichte der Schöpfung eintauchen. In einer aus Stühlen und Decken gebauten Höhle bekamen die Kinder einen Eindruck, wie es vor der Erschaffung der Erde aussah: dunkel. „Dann wurde das Licht“, erklärte Pfarrer Müller. „Gott schuf den Himmel und die Sterne und schließlich auch das Wasser“, erzählte er weiter und führte durch den kleinen Parcours mit Sternenhimmel und Wasser.