Aufräumaktion in Radevormwald Frühjahrsputz in den Wupperorten

Gute 36 Anmeldungen waren im Vorfeld bei Regina Übel, Organisatorin der Aktion für den Bürgerverein, für den Frühjahrsputz an der Wupper eingegangen. Am Aktionstag selbst kamen weitere unangemeldet dazu, sodass insgesamt wieder gut 45 Teilnehmer unterwegs waren, um Müll zu sammeln. Rund 14 Tage vorher, erklärt Übel, fange die Organisation an, die Anfragen würden gestellt, der Kontakt mit der Stadt und der Abfallwirtschaftsgesellschaft hergestellt. „Frau Hildebrandt hat alles in die Wege geleitet und dafür gesorgt, dass Müllbeutel, Handschuhe und Zangen von der Stadt vorbeigebracht werden.“ Beim Frühjahrsputz in den Wupperorten richte sich der Bürgerverein an der Aktion „Rade räumt auf“. „Für gewöhnlich starten wir dann am letzten Samstag dieser Aktionswoche.“ Dabei wirken in den Wupperorten nicht nur Anwohner mit, weiß Riese. „Anke Schröder beispielsweise ist gebürtige Wupperanerin, wohnt aber jetzt schon seit vielen Jahren mit ihrem Mann in Radevormwald und kommt trotzdem zum Aufräumen zu uns“, freut sich der Vereinsvorsitzende.