Hallenbad in Radevormwald Frühjahrsputz im Freizeitbad

Neues zur Nachnutzung konnte Simon Woywod am Donnerstag noch nicht mitteilen. „Wir sind darüber in Gesprächen“, sagt er. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird die technische Sanierung des Bades beginnen, auch dann müssen die Badbesucher vorübergehend mit Schließungen rechnen. Der zweite Sanierungsabschnitt wird dann das Schwimmbecken an sich betreffen. Der Beigeordnete und Bäder-Geschäftsführer stellt noch einmal klar: „Das Schwimmangebot für die Radevormwalder bleibt erhalten und steht nicht zur Debatte.“