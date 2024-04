Radevormwalder Feuerwehrorchester Frühjahrskonzert mit einer Reise in 80 Tagen um die Welt

Das Feuerwehrorchester Radevormwald lädt für Sonntag, 14. April, ab 11 Uhr zum traditionellen Frühjahrskonzert ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein. Einlass ist ab 10.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Orchester spielt unter der Leitung von Jan-Philipp Arendt, der an diesem Sonntag ein Orchester mit mehr als 50 Musikerinnen und Musikern dirigieren wird, kündigt Musikzugführer Stefan Biermann an.