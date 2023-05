Unfall in Radevormwald Frontalkollision auf der Elberfelder Straße

Zu einem Unfall ist es am Freitagvormittag auf der Elberfelder Straße in Radevormwald gekommen. Wie Michael Tietze, Sprecher der oberbergischen Polizei auf Anfrage mitteilte, war es in Höhe der Bäckerei Steinbrink zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. „Ein 68-Jähriger aus Radevormwald fuhr in Richtung Innenstadt, verlor vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Gegenverkehr“, schilderte Tietze den Ablauf. Der Wagen des Mannes kollidierte mit dem Auto einer ebenfalls 68-jährigen Frau aus Radevormwald. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der 68-Jährige war augenscheinlich unverletzt, wurde aber wegen des internistischen Problems ebenfalls in die Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt, die Straße musste anschließend wegen ausgelaufenen Öls vom Bauhof gereinigt werden.