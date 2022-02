Projektförderung in Radevormwald : Frist für Anträge wird verlängert

Radevormwald Die Stadt informiert über Bewerbungen für Fördermittel von „Leader.“ Die aktuelle Bewerbungsrunde, die vom Verein „Leader Bergisches Wasserland“ organisiert wird, wurde bis zum 25. Februar verlängert.

Die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Bergisches Wasserland bietet ein Regionalbudget in Höhe von mindestens 50.000 Euro an, mit dem Kleinprojekte (Projektkosten bis maximal 20.000 Euro) zu 80 Prozent gefördert werden. Der Verein ruft alle Interessierten auf, bis zum 25. Februar Bewerbungen einzureichen.

Auf Grundlage des GAK-Rahmenplans, sowie in Bezug auf die regionale Entwicklungsstrategie in ihrer Fassung vom 18. November 2020 und unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen der Vereinssatzung zur Projektauswahl, prüft der Vorstand dann am 22. März die vorliegenden Projektvorschläge, bewertet diese und wählt diejenigen Projekte aus, die gefördert werden sollen. Es können zum Beispiel Projekte in den Bereichen Naherholung, Dorfentwicklung oder im Bereich der ländlichen Infrastruktur gefördert werden.