Musik-Workshops in Radevormwald Frischer Wind für die Gitarrentage

Die nächsten Gitarrentage in Radevormwald im Oktober sollen nun einen bunten Querschnitt der musikalischen Möglichkeiten bieten – sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Am 13. und 14. Oktober stehen nicht nur Konzerte, sondern eben auch Workshops und besondere Unterrichtseinheiten auf dem Programm. Jeder, der Interesse habe, könne an diesen Tagen seine Nische finden, ist sich Borner sicher. Dafür sei ein engagiertes Team erfahrener und bekannter Dozenten im Einsatz. „Einige von ihnen haben früher selbst an den Gitarrenwochen in Radevormwald teilgenommen“, erzählt Borner und deutet auf die namhafte Liste der Dozenten. ­Viele hätten sich mittlerweile national und gelegentlich sogar international einen Namen in der Szene gemacht.