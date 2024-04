Kulturkreis Radevormwald Friesenkrimi auf der Bühne im Bürgerhaus

Krimis aus deutschen Landschaften sind seit Jahren sehr beliebt. Erfolgreich dabei ist auch der Autor Sven Stricker. Er hat die Figur des Kriminalhauptkommissars Sörensen erfunden, der in Nordfriesland ermittelt. Der Roman wurde auch als Film mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle und auf dem Regiestuhl hochgelobt. Eine Theater-Adaption mit Guido Thurk in der Titelrolle bringt nun das Westdeutsche Landestheater auf die Bühne des Bürgerhauses in Radevormwald, in Kooperation mit dem Kulturkreis Radevormwald. Zu sehen ist sie am Mittwoch 24. April, um 19.30 Uhr.