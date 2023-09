Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau Friedhof bekommt ein neues Aussehen

Mittlerweile hat sich aber doch schon einiges getan. Die Hecken wurden geschnitten, Unkraut an einigen Stellen gejätet. Aber es gibt in der Tat noch weiteren Handlungsbedarf. Das haben auch Torsten Kleinschmidt und Kerstin Jahn vom Presbyterium der Gemeinde erkannt. „Wir müssen was tun und werden den Friedhof in den kommenden Monaten deutlich verändern“, kündigen sie bei einem Vor-Ort-Termin an.