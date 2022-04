Friedenslicht in Radevormwald : Friedenslicht erreicht die GGS Stadt

Feierliche Übergabe des Friedenslichts: Schulleiterin Jutta Felderhoff (links) zündet die Kerze der GGS-Stadt an. Sandra Mittelmann hatte das Friedenslicht nach Radevormwald gebracht. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Friedenslicht, das durch die 49 Grundschule des Oberbergischen Kreises reist, erreichte die Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Dort wurden Ankunft und Übergabe gefeiert.

Das Friedenslicht, das durch die 49 Grundschule des Oberbergischen Kreises reist, erreichte am Freitagmorgen die Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Mitgebracht wurde es von Sandra Mittelmann, der Schulleiterin der Nikolausschule Wipperfürth im Auftrag des Kreises. Auch in den anderen Grundschulen von Radevormwald wird das Licht entzündet.

Eröffnet wurde die Friedensfeier von Schulleiterin Jutta Felderhoff am Cello und ihren Kolleginnen Nicole Evers an der Geige und Anja Schäfer an der Gitarre. Sie spielten „Shalom chaverim“. Das Volkslied, das für Frieden steht, begrüßte nicht nur die Grundschüler und das Friedenslicht, sondern auch Eltern und Verwandte, die aus der Ukraine kommen. An der GGS Stadt werden derzeit drei Kinder unterrichtet, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen sind. Sie gehören jetzt in die Klassengemeinschaft der 3c und sprechen noch kein Deutsch. Die Verständigung auf Englisch läuft aber gut. „Wir rechnen damit, dass in den nächsten Wochen noch mehr ukrainische Schüler zu uns kommen werden. Wir sind darauf eingestellt“, sagt Jutta Felderhoff, die selber auch Geflüchtete bei sich zuhause aufgenommen hat.

Begrüßt wurden die Teilnehmer der Friedensfeier auch auf ukrainisch, denn Asu, eine Schülerin aus der vierten Klasse, beherrscht die Sprache. Zusammen mit ihren Mitschülern tanzte sie einen ukrainischen Tanz in der Aula der Grundschule. „Dieser Tanz ist ein Frühlingsritual in der Ukraine“, erklärte Schüler Darian. In Schlangenlinien und mit bunten Tüchern in den Händen bewegten sich die Mädchen und Jungen über die Bühne und bekamen Applaus von der gesamten Schule.

Im Anschluss gab Sandra Mittelmann das Friedenslicht an die Kerze von Jutta Felderhoff weiter, die in den nächsten Tagen, geschützt in einer Laterne, brennen wird. Dass die Reise eines Friedenslicht etwas Besonderes ist, haben die Grundschüler verstanden. „Am Ende der Reise wird das Friedenslicht über 10.000 Grundschüler erreicht haben. Ihr steht für Frieden, nicht nur auf eurem Pausenhof und in euren Klassen, sondern auf der ganzen Welt“, sagt Sandra Mittelmann.

Die Schüler der 4a haben das Bild mit dem Titel „Kind mit Taube“ von Pablo Picasso nachgestellt und es mit eigenen Fotos neu interpretiert. Die Fotos zeigen in sich gekehrte Kinder, die die Taube behütend in den Händen halten und damit den Frieden schützen. Während der Friedensfeier wurde außerdem das Wort „Frieden“ in den Sprachen dieser Welt aufgeschrieben und an eine Leine gehängt.