Partnerstadt von Radevormwald : Nowy Targ ehrt 15 Jahre Städtefreundschaft mit Kunstwerk

Radevormwald Der Tod des ehemaligen Bürgermeisters Marek Fryzlewicz war ein Schlag für den Verein. Zum 15-jährigen Jubiläum der Freundschaft soll in der polnischen Stadt ein Baum mit einem Kunstwerk versehen werden.

Die Corona-Pandemie habe nicht nur das Leben in Radevormwald auf den Kopf gestellt, das Virus habe die Arbeit des Freundeskreises zum großen Teil lahmgelegt. Viele Veranstaltungen – zum Beispiel die Mitgliederversammlung, die Wanderung mit Grillen, die Schiffstour – wurden abgesagt. Treffen mit Abstand, Masken und dergleichen ohne die gewohnten gemeinsamen Kontakte und Gespräche waren daher bei den üblicherweise zu erwartenden Teilnehmerzahlen nicht zu verantworten. Und inzwischen stiegen die Infektionszahlen wieder stark an, sorgt sich Margarethe Waclawiec.

„Es gibt aber auch etwas Positives zu berichten“, erklärt die Vorsitzende. „In diesem Jahr wird unsere Partnerschaft 15 Jahre alt. Die Stadt Nowy Targ hat daher im August eine Partnerschaftsfeier ausgerichtet.“ Außerdem hat man in Nowy Targ beschlossen, für jede Partnerstadt – es gibt noch Partnerschaften mit Städten in Tschechien, in Frankreich und Italien – am 19. Oktober einen Baum zu pflanzen und die Baumscheiben mit einem Kunstwerk zu versehen. Ein Foto des Entwurfs wurde dem Radevormwalder Freundeskreis zugesandt. „Zu beiden Veranstaltungen wurden wir herzlich eingeladen. Leider ist es uns nicht möglich, den ausgesprochenen Einladungen nach Polen zu folgen“, erklärt Waclawiec mit Bedauern.