Partnerstadt von Radevormwald : Wanderung zur Ennepe-Talsperre

Radevormwald Förster Bernhard Priggel erzählte spannende Geschichten über den Bau der großen Staumauer.

Im Anschluss an die anderthalbstündige Wanderung ließen die Wanderer den Tag bei einem zünftigem Grillen auf dem Hof Trier in Wellershausen ausklingen. „Es war ein Tag mit schöne Aktivitäten und mit spannenden Geschichten, die im nächsten Jahr an anderer Stelle wieder stattfinden sollen“, heißt es in der Meldung. Priggel, der sich auch im Bergischen Geschichtsvereins engagiert, hat sicher noch einige interessante Touren auf Lager. Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen hat die Veranstaltung wie immer finanziell unterstützt.