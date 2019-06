Partnerstädte : Freunde aus Frankreich wieder zu Besuch

Die Mitglieder des Erwachsenenaustauschs aus den beiden Partnerstädten machten sich am Freitagmittag auf den Weg zu einer Draisinenfahrt. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Städtepartnerschaft mit Chateaubriant in Frankreich lebt. Am Wochenende war wieder der Erwachsenenaustausch aus der französischen Stadt zu Gast in Radevormwald, und bei vielen Aktionen wurde die Freundschaft vertieft.

Viele von ihnen kennen sich bereits seit mehr als 30 Jahren, denn der Erwachsenenaustausch zwischen Radevormwald und der französischen Partnerstadt Chateaubriant ist vor Jahrzehnten aus einem Schüleraustausch des Theodor-Heuss-Gymnasiums entstanden. Damals hatte der Lehrer Kurt Scheffels die Idee, dass sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Eltern die jeweilige Partnerstadt kennenlernen sollten und organisierte damals den ersten Austausch für Erwachsene.

Mit dabei war Helga Hensberg, die immer noch für die Organisation des Austauschs verantwortlich ist und die entstandenen Freundschaften ernst nimmt. „Wir leben Städtepartnerschaft aktiv. Wir tauschen uns aus, unternehmen viel zusammen und sehen uns jedes Jahr. 2020 werden wir wieder nach Frankreich reisen, darauf freue ich mich jetzt schon“, sagt die Radevormwalderin. Wenn sie an die Anfänge des Austauschs denkt, wundert sie sich, wie schnell die Zeit vergangenen ist. „Wirklich verrückt, was wir seitdem zusammen erlebt haben.“

Info Draisenfahrt und Besuch von Remagen Das Programm Der Erwachsenenaustausch aus Chateaubriant reiste am Montagmorgen wieder ab. Nachdem die Draisinenfahrt den Freitag bestimmt hatte, ging es am Sonntag mit dem Bus nach Remagen. Eine Bahnfahrt durch das Staußengehege war der Höhepunkt des Ausfluges. In Hahnenberg klang der Tag gemeinsam aus.

Anreise Die 18-köpfige Besucherdelegation war am Donnerstagmorgen angereist

Erlebt haben die Austauschteilnehmer in den vergangenen Tagen wieder viel. Nachdem die Franzose am Donnerstag angereist waren, gab es einen freundschaftlichen Empfang im Haus der Begegnung am Schlossmacherplatz. Am Freitag nutzten die Freunde die Draisinen entlang der Wupperachse. Unterwegs von Beyenburg nach Wilhelmstal erlebte sie gemeinsam die bergische Natur und mit den Draisinen eine Attraktion, die sehr gut angenommen wird.

„Gemeinsame Erlebnisse schweißen einfach zusammen und stärken unsere Freundschaft“, sagt Gertrud Hintz, die auch zum harten Kern des Austauschs gehört. Obwohl immer wieder neue Menschen hinzustoßen, hat sich in den 30 Jahren eine eingeschworene Truppe gebildet, die sich gut kennt und aufeinander achtet. Rosmarie Greeve und Dominique Loewenguth kommen ursprünglich aus Frankreich, leben aber schon lange in Deutschland. Obwohl es bei Rosmarie Greeve mittlerweile 50 Jahre sind, freut sie sich immer, Freunde aus ihrem Heimatland in Radevormwald zu empfangen. „Das ist für mich ein ganz besonderes Gefühl. Mit unserem Erwachsenenaustausch erlebe ich ein Stück Heimat hier in Radevormwald“, sagt sie.

Dominique Loewenguth ist die Meisterin der Integration. Sie spricht Deutsch und Französisch fließend und hilft den Neulingen des Austauschs, sich schnell zurecht und wie zu Hause zu fühlen. Monique aus Chateaubriant ist seit 14 Jahren mit dabei und rät jedem, mindestens einmal in seinem Leben an einem Städteaustausch teilzunehmen. „Das verbindet, und ich habe selten so viele nette Menschen auf einmal getroffen“, sagt die Französin.