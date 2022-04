Gewässerbereich bei Radevormwald : Freizeitsport an der Wuppersperre ab Montag erlaubt

Freizeitsport an der Wuppersperre ab Montag erlaubt

Radevormwald Ab dem 11. April ist Bootssport und Tauchen wieder gestattet. Ob der Start der Badesaison am 15. Mai wie geplant stattfinden kann, wird noch geprüft. Angeln ist vorerst noch nicht möglich.

Der Wupperverband gibt die Wupper-Talsperre im Bereich Radevormwald ab Montag, 11. April, wieder frei für Bootssport und Tauchen. Nur das Angeln wirde vorerst nicht möglich sein, teilt der Wupperverband am Donnerstag mit. Kanufahren ist nur auf der Hauptsperre möglich, aus Sicherheitsgründen sollten die Besucher des Gewässers keine Hunde baden und aus der Talsperre trinken lassen.

Ab 15. Mai startet normalerweise die Badesaison an der offiziellen Badestelle Kräwi der Wupper-Talsperre. Vor diesem Termin beprobt das Gesundheitsamt Remscheid die Badestelle, es wird dann zeitnah informiert, ob auch der Badebetrieb vor Ort wieder aufgenommen werden kann. „Die Öffnung erfolgt in vorsichtigen Schritten, da ein Ereignis dieser Größenordnung bisher im Wuppergebiet nicht vorgekommen ist“, heißt es in der Mitteilung des Wupperverbandes.