Kirchengemeinden in Radevormwald : Freizeitangebote im neuen Jahr

Kirchengemeinden in Radevormwald

Radevormwald Die Evangelische Jugend in Radevormwald veranstaltet im Jahr 2022 im Januar einen „KinderTag“ und eine „KinderOsterWoche“ im April. Wer dabei sein möchte, kann sich bereits anmelden.

(s-g) Die Evangelische Jugend in Radevormwald bietet auch im kommenden Jahr 2022 einen „KinderTag“ an. In diesem Jahr hatte dieses Format seine erfolgreiche Premiere.