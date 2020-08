Sportverein Radevormwald : Sportbegeisterte 18-Jährige im Freiwilligendienst

Tobias Schörmann (links) und Phil David Frese engagieren sich nach ihrem Abitur in Radevormwald. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Tobias Schörmann und Phil Frese absolvieren ihr Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst bei OGS und HSG. Inés Engstfeld, Leiterin der HSG-Jugendabteilung, ist froh über die Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Tobias Schörmann und Phil Frese haben in diesem Jahr ihr Abitur in Lennep gemacht und ihre Schulzeit offiziell beendet. In diesem Sommer hat ihre Zeit in Radevormwald begonnen. Tobias Schörmann absolviert sein Freiwilliges Soziales Jahr und Phil Frese den Bundesfreiwilligendienst. Beide 18-Jährige teilen ihre Zeit zwischen der OGS-Betreuung an der Grundschule Stadt und der HSG Rade/Herbeck auf.

Die sportbegeisterten Abiturienten wollen die Zeit in Radevormwald zur Orientierung nutzen. „Ich brauche dieses Jahr, um mir über meine Zukunft und meinen Berufswunsch klar zu werden. Einige Mitschüler wussten schon genau, was sie machen wollen, aber bei mir steht es noch nicht fest. Ein Freiwilliges Soziales Jahr war deswegen der richtige Schritt für mich“, sagt Tobias Schörmann, der schon seit seiner Jugend Mitglied der HSG ist. „Ich spiele mit Begeisterung Handball und kenne hier viele Leute. Deswegen bin ich auch auf die Möglichkeit aufmerksam geworden hier als FJSler zu arbeiten“, sagt der Abiturient.

Info Engagieren für die Gemeinschaft Freiwillige Dienste Im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) engagieren sich junge Menschen für das Allgemeinwohl der Gesellschaft und arbeiten meistens in sozialen und kulturellen Bereichen. Oft wird der Bundesfreiwilligendienst auch im Bereich Sport, Integration oder Katastrophenschutz absolviert. Das Freiwillige Soziale Jahr ist ebenfalls ein sozialer Dienst auf freiwilliger Basis. Er richtet sich an junge Erwachsene, die ihre Vollzeitschulpflicht absolviert haben und unter 27 Jahren alt sind. Inhaltlich unterscheiden sich beide Angebote nur durch wenige Seminar-Module. Das Stundenkontingent und die inhaltliche Ausgestaltung sind gleich.

Die Arbeitstage von ihm und Phil Frese fangen von Montag bis Freitag um 11.30 Uhr in der Grundschule Stadt (GGS) an. „Wir helfen bei der OGS-Betreuung. Dazu gehören Aufgaben wie das Mittagessen und Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung der Grundschüler. Mir macht das total Spaß, auch wenn die Corona-Regeln für uns alle eine Herausforderung sind“, sagt Phil Frese. Wenn er an seine Zukunft denkt, könnte er sich einen Werdegang bei der Polizei oder als Lehrer vorstellen. „Nach diesem Jahr kenne ich meine Interessen, meine Stärken und Schwächen wahrscheinlich besser“, sagt der 18-Jährige. Dass die Bufdis und FJSler der HSG auch für die GGS eingesetzt werden, hat Tradition. „Diese Zusammenarbeit läuft in dieser Form schon einige Jahre und klappt immer sehr gut.

Unterstützt werden wir dabei außerdem von dem TSV, der als Trägerverein für die Freiwilligen einspringt“, sagt Inés Engstfeld. Sie leitet die Jugendabteilung der HSG und arbeitet eng mit Tobias Schörmann und Phil Frese zusammen.

„Für den Verein sind junge Männer und Frauen, die ihren Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren wollen, eine große Hilfe. In diesem Jahr unterstützen sie nicht nur die Jugendarbeit, sondern kümmern sich auch um die Pflege und Weiterentwickelung unserer Website“, sagt Inés Engstfeld. Sie ist froh, dass die Jugendabteilung jetzt wieder mit dem Training beginnen kann. Aufgrund der Pandemie sind zahlreiche Trainingseinheiten ausgefallen. Die Handball-Flöhe, die sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahren richten, sind nach den Sommerferien gut angelaufen. „Wir sind sehr erstaunt und natürlich glücklich darüber“, sagt Engstfeld. Zusammen mit Tobias Schörmann und Phil Frese trainiert sie den Nachwuchs der HSG. Für die beiden Freiwilligen wird die Zeit in Radevormwald auch eine C-Trainer-Lizenz für Handball hervorbringen. „Auf diese Qualifikation freue ich mich, weil ich bisher noch nicht als Übungsleiter gearbeitet habe“, sagt Tobias Schörmann. Phil Frese hat in seiner Heimatstadt bereits Erfahrungen als Übungsleiter gesammelt.