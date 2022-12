Raubüberfall vor dem Radevormwalder Wuppermarkt Freispruch für mutmaßlichen Schuldeneintreiber

Im Grunde genommen hatten die beiden Zeugen ebenso viel „Dreck am Stecken“ wie der Angeklagte. Alle drei trafen jetzt bei der Strafverhandlung vor dem Schöffengericht am Wipperfürther Amtsgericht aufeinander. Schwerer Raub wurde dem 25-jährigen Türken, der mittlerweile in Wuppertal lebt, vorgeworfen. Er soll mit einem Messer in der Hand zwei Männer zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände gezwungen haben. Dabei ging es um Geld – genau genommen um die Summe von 150 Euro – das die Männer dem 25-Jährigen aus Drogengeschäften schuldeten.