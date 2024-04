Bergische Wanderwoche in Radevormwald Noch freie Plätze für Wanderung am Samstag

Durch das idyllische Radevormwald und das Wiebachtal zur Wuppersperre führt diese Wanderung zunächst, dann vorbei am Museumsbahnhof Dahlhausen und dem historischen Wülfing-Industriemuseum entlang der Wupper, dem „Amazonas“ des Bergischen Landes, und vorbei am alten Ülfebad zurück in die Bergstadt, wo die Tour dann in einer gemütlichen „Kneipe“ oder „Café“ ausklingt.