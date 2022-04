Freie Gemeinde in Radevormwald : Freie Gemeinde in Grafweg entzündet Osterfeuer

Auch im April 2017 loderte ein Osterfeuer in Grafweg. Das gibt es nun in diesem Jahr wieder. Foto: Bernshausen

Grafweg Zum ersten Osterfeuer in Grafweg kamen nicht nur Mitglieder der Gemeinde, sondern auch andere Besucher, die sich alle an der Idee erfreuten.

Am Samstag, 16. April, entzündet die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Grafweg wieder ein Osterfeuer und knüpft damit an eine wichtige Tradition an, denn die Idee ist vor 46 Jahren zum ersten Mal in der Ortschaft umgesetzt worden.

Zum ersten Osterfeuer kamen nicht nur Mitglieder der Gemeinde, sondern auch andere Besucher, die sich alle an der Idee erfreuten. „Es ist immer wieder faszinierend, wenn die Funken und Flammen den Abendhimmel verzaubern“, sagt Karl-Otto Osenberg. In den folgenden Jahren konnte fast immer ein Osterfeuer stattfinden.

Ausfälle gab es nicht nur in den vergangenen Jahren aufgrund der Pandemie, sondern zum Beispiel auch wegen Schneefall. „Wir freuen uns sehr darauf, in diesem Jahr endlich wieder, nach zwei Jahren Pause, ein Osterfeuer anzuzünden“, sagt Karl-Otto Osenberg. Die Feier rund um das Feuer findet am 16. April ab 20 Uhr statt. Michael Kasterke aus Radevormwald wird eine Andacht halten, die Besucher können sich am Feuer mit Getränken und Grillwürstchen stärken. Parkmöglichkeiten gibt es vor dem Gemeindehaus am Grafweg.