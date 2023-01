Bürgerbus-Verein bietet besondere Aktion Freie Fahrt durch Handytausch

Als Anreiz werden vier Freifahrtscheine für den Bürgerbus ausgegeben. Somit sind Interessierte aufgerufen, beim Bürgerbus, am Busbahnhof oder an einer Haltestelle ihr Gerät abzugeben und dafür im Austausch die Freifahrtenscheine zu erhalten. Insgesamt an 33 Haltestellen allein im Stadtring kann jeder einsteigen, klimaneutral mitfahren und sein Auto stehen lassen. Mit einer Viererkarte kostet eine Fahrt für Kinder von sechs bis zehn Jahren nur ein Euro, ansonsten liegen die Kosten bei 1,35 Euro. Der Bürgerbus ist für jeden Bürger bestimmt – und so wird Mitfahrern mit Rollator oder einem schwerem Einkauf beim Ein-und Aussteigen geholfen.