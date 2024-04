Auch bei Radevormwaldern beliebt Waldfreibad „Herpine“ öffnet am 5. Mai

Halver (s-g) Das Waldfreibad „Herpine“ in Halver, das auch bei Besuchern aus Radevormwald beliebt ist, kündigt trotz der aktuell frostigen Temperaturen den baldigen Start seiner Saison an. Am Sonntag, 5. Mai, wird das Bad um 10 Uhr öffnen, um 12 Uhr ist das traditionelle „Anschwimmen“ im Rahmen der Eröffnungsfeier.