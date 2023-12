Kulturkreis Radevormwald Freche Pippi Langstrumpf begeistert die Kinder

Die Kinder lachten bei Slapstickeinlagen, etwa als Pippi den Eimer des Zirkusdirektors mit Goldmünzen füllte, so viele, dass der Mann den Eimer nicht mehr allein heben konnte. Pippi half mit einem Finger nach und zeigte damit, wie stark sie eigentlich ist. Bei dem kurzen Ausflug in das imaginäre Dachgeschoss der Villa Kunterbunt, tobten Pippi, Annika und Tommy über die Sofalehnen und schrien immer wieder los, als zwei Gespenster, ein flatterndes weißes Bettlaken an einem Stab, im Hintergrund auftauchten. Die Kinder schrien mit.