Kirchenkreis Lennep : Frauentag des Kirchenkreises in Rade

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Radevormwald ist am 16. November Ort des 9. Frauentages im Kirchenkreis Lennep. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Auf dem Programm steht auch eine Lesung von Schwester Jordana aus ihrem Buch „Ente zu verschenken – barfuß unterwegs zu mir selbst“.

Wer an dem Frauentag teilnehmen möchte, sollte sich bis zum 8. November anmelden. Das kann schriftlich unter folgender Adresse geschehen: Evangelischer Kirchenkreis, Frauenreferat, Andrea Hansen, Geschwister-Scholl-Straße 1a, 42897 Remscheid. Eine Anmeldung ist jedoch ebenfalls möglich per Telefon unter 02191 9681-147 oder per Mail an: Andrea.Hansen@kklennep.de. Bei der Anmeldung sollte auf jeden Fall der Workshop angegeben werden, an dem man teilnehmen möchte. Für Programm und Verpflegung wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro erhoben.