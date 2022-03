Musik in Radevormwald : Frauenchor „Melodienreigen“ plant das Jahr 2022

Radevormwald Vorstandsmitglied Renate Pick trat bei der Wahl zum Leitungsteam nicht wieder an. Mehrere Sängerinnen und auch Chorleiterin Karin Hilger wurden für ihre Treue zum Chor ausgezeichnet.

Die Jahreshauptversammlung des Chors „Melodienreigen“ fand nun in der Katholischen Grundschule Lindenbaum statt. Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Gesa Wuttke ging es an die Regularien der Tagesordnung, so wurde das Leitungsteam einstimmig entlastet. Renate Pick, die zur Wahl nicht mehr antrat, erhielt viel Anerkennung für ihren Einsatz, sie wird weiter die Pressearbeit übernehmen. Als Wiedergewählte gehören nun Gesa Wuttke und Katja Pocsi und als Neugewählte Sabine Radermacher, die bereits Erfahrung in Vorstandsarbeit hat, dem Leitungsteam an. Kassenprüferinnen sind Elke Wilhelm und Gaby Bever.