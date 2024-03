Vom Schlossmacherplatz ging es hinauf auf den Marktplatz, vorbei an der Skulptur „Menschenkreis“ von Ulle Hees, in unmittelbarer Nähe zur Bäckerei Steinbrink. „Das ist die älteste Skulptur in Radevormwald“, erklärte Sabine Fuchs. Aufgestellt im Jahr 1991 anlässlich der damals zehnjährigen Städtepartnerschaft mit Châteaubriant. An dieser Stelle machte Fuchs auch auf die Sitzwürfel von Christoph Dahlhausen aufmerksam – 30 Stück, farblich unterschiedlich, die in der gesamten Innenstadt verteilt sind.