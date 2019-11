Messe in Radevormwald : Wohlbefinden in allen Facetten

Wohlbefinden in allen Facetten

Messe in Radevormwald

Viele Aussteller waren in der Gemeinschaftsgrundschule Stadt vertreten und informierten die Besucherinnen. Foto: Flora Treiber. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Frauen-Gesundheitstag stand dieses Jahr unter dem Motto „Zeit für mich“. Es gab Informationen und Mitmach-Aktionen.

Sich wohl zu fühlen, heißt nicht nur körperlich gesund zu sein, sondern auch auf seine seelischen und sozialen Bedürfnisse zu achten. Der sechste Frauen-Gesundheitstag der Stadt Radevormwald, der federführend von der Gleichstellungsbeauftragten Juliane Dyes organisiert wird, stellte am Sonntag zahlreiche Facetten des Wohlbefindens vor.

In der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Stadt waren zu diesem Anlass Gelegenheit zahlreiche Aussteller vertreten, die über ihre Produkte und Dienstleistungen informierten. Schon um 12 Uhr, eine Stunde nach der offiziellen Eröffnung, war auf dem Gesundheitstag viel los. Das Motto „Zeit für mich“ zog Frauen, aber auch Männer, jeder Altersgruppe an.

Juliane Dyes war zufrieden mit der großen Bandbreite, die sie am Sonntag abbilden konnte. „Die 23 Aussteller decken viele Bereiche ab. Heute werden auch Themen aufgegriffen, die wir in den vergangenen Jahren noch nicht in diesem Rahmen vorgestellt haben. Zum Beispiel im Bereich der familiären Entlastung, wenn es um alte Eltern oder Familienmitglieder geht“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.