Gleichstellungsstelle in Radevormwald : Gesundheitstag zum sechsten Mal

Beim Gesundheitstag im Jahr 2015 war das Yoga-Studio Anahat mit Petra Scherer dabei. Auch in diesem Jahr ist sie vor Ort in der GGS Stadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Zahlreiche Ansprechpartnerinnen zu verschiedenen Themen rund um körperliches und seelisches Wohlbefinden stehen für die Besucherinnen bereit. Auch Männer sind willkommen.

Sechs Jahre ist es her, dass zum ersten Mal der Frauen-Gesundheitstag in Radevormwald stattfand. Nun kann Juliane Dyes, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, erfreut mitteilen, dass auch in diesem Jahr diese Messe stattfinden wird. Zum sechsten Mal sind alle interessierten Frauen – und natürlich auch Männer – für Sonntag, 10. November, von 11 bis 17 Uhr in die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt eingeladen. Dort erwarten die Besucher Kurzreferate über Gesundheitsthemen, wie Kräuterkraft, Hilfe bei Verspannungen und Schlafstörungen, Wirkfaktoren der Kunsttherapie, anonyme Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt, sowie gesundes Altern. Für Speisen und Getränke sorgt die DRK-Ortsgruppe Radevormwald.