Kirchen in Radevormwald Rader Frauen feiern den Weltgebetstag

Der Weltgebetstag der Frauen wird am Freitag, 1. März, auch in Radevormwald gefeiert. In jedem Jahr wird diese internationale Veranstaltungen von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet, für 2024 waren es Christinnen in Palästina. Der Leitspruch lautet „Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält“. Basierend darauf erzählen im Gottesdienst drei Frauen von ihrem Leben und Leiden in den besetzten Gebieten. Aber sie sprechen auch von ermutigenden Erfahrungen, von guter Nachbarschaft unter Menschen verschiedener Religionen. Sie zeigen den Teilnehmerinnen, dass sie aus ihrem Glauben Kraft gewinnen, sich für den Frieden zu engagieren. Ihre Geschichten und Gebete sind eingebettet in Lieder und Texte, drücken den Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit und vor allem die Hoffnung darauf aus.