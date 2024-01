Künstlerfahnen in Radevormwald Franzose bringt Farbe ins Stadtbild

„Meine Malerei ist das Ergebnis eines Prozesses, in dem Denken und Fühlen gleichermaßen wichtig sind. Sie beginnt in einem Chaos aus Formen, Linien und Farben, die zufällig und ohne Vorsatz platziert werden. Es folgt ein zweiter Schritt, in dem verschiedene Lösungen für die Organisation und die Farbgebung gesucht werden, bis sich etwas herauskristallisiert. Es folgt ein dritter Schritt, in dem sich eine Struktur herausbildet, in dem die Farbe zeichnet und die Form die Farbe beeinflusst. An diesem Punkt enthüllt sich das Motiv.“ Am Ende bleibe „eine letzte, technische Phase der Fertigstellung, in der alle überflüssigen Spuren von Material, Gesten und Wiederholungen so weit wie möglich beseitigt werden, um eine leichte Textur zu erhalten. Die Arbeit verschwindet. Sie wird zum Palimpsest des Gemäldes, das in seiner Eindeutigkeit erscheint.“