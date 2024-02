Vorführung in Radevormwald Seniorenkino zeigt eine französische Komödie

Die nächste Vorführung in der Reihe Seniorenkino im Radevormwalder „Corso“ ist am Dienstag, 5. März, um 15 Uhr. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Diesmal wird der französische Spielfilm „Die einfachen Dinge“ gezeigt. In der Komödie geht es um den erfolgreichen Geschäftsmann Vincent (Lambert Wilson), der wegen einer Autopanne in einer einsamen Gegend der Alpen auf die Hilfe des schrulligen Einsiedlers Pierre (Grégory Gadebois) angewiesen ist, der sich von der Zivilisation verabschiedet hat. Beide Männer leben in völlig verschiedenen Welten, doch die Situation zwingt sie dazu, sich zu arrangieren. Und schließlich schließen der urbane Manager und der ländliche Eremit eine ungewöhnliche Freundschaft. Regisseur Éric Besnards gilt als Fachmann für sympathisch-charmante Komödien, die auch die Schönheiten Frankreichs stets ins Bild rücken.